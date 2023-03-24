Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:28, 24 марта 2023Мир

В Турции назвали предварительный процент голосов за Эрдогана на выборах

Hürriyet: Более 47 процентов избирателей готовы отдать голос за Эрдогана на выборах

Фото: Presidential Press Office / Reuters

Предварительно, более 47 процентов избирателей готовы отдать голос за действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах. Такое число называет турецкая газета Hürriyet со ссылкой на данные опроса исследовательского центра Optimar.

Главный соперник президента, кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу, согласно опросу, получит на выборах 45,3 процента голосов. Опрос Optimar проводился с13 по 18 марта среди 1916 респондентов. Отмечается, что компания Optimar ранее точно предсказала президентские выборы 2014 и 2018 годов и референдум 2017 года.

Ранее опросы общественного мнения в Турции показали, что Эрдоган отстает по популярности от лидера оппозиции на 10 процентов. Перед выборами, которые пройдут в Турции 14 мая, Эрдоган столкнулся с рядом вызовов. Главным из них стало разрушительное землетрясение, унесшее жизни десятков тысяч человек. При этом отмечается, что политологи не советуют списывать его со счетов, так как нельзя полностью возложить вину на главу государства за стихийное бедствие.

Опрос, проведенный 6-7 марта компанией Alf Research, показал, что Кылычдароглу может набрать на предстоящих выборах 55,1 процента голосов, а Эрдоган — 44,9 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В США допустили растущие потери ВСУ
Суд отложил слушания по жалобе на приговор покинувшего Россию инвестора Калви
Пьяная россиянка родила сразу после смертельного ДТП
Аргентинский защитник клуба РПЛ объяснил решение остаться в России
Сын Стивена Сигала стал гражданином России
Стало известно о новой функции WhatsApp
В московской школе отреагировали на видео с «изнасилованием» четвероклассника
Захарова спросила Макрона о поставках оружия протестующим французам
Перечислены самые популярные бьюти-услуги у мужчин весной
России предрекли потерю территорий из-за глобальной проблемы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.