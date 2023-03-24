Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:54, 24 марта 2023Мир

В Боснии и Герцеговине заявили о приносящем зло Западе

Президент Республики Сербской БиГ Додик заявил, что западные страны приносят только зло
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Dado Ruvic / Reuters

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил о приносящем зло Западе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, западные страны требуют от сербов забыть бомбардировки НАТО. «Они должны понять, что сербский народ составляют живые и мертвые и те, кто только родится. Наша ответственность перед теми, кто придет — поступать честно и никогда не забывать, что они нам устроили», — сказал он. Политик также заявил, что западные государства «приносят только зло и с их стороны нет ничего хорошего».

Додик также заявил, что Европейский союз (ЕС) выдвигает стране ультиматумы. Он предположил, что причиной такого поведения ЕС может быть «ощущение Европой своего падения». «Мы не хотим Европы ультиматумов, это не Европа в которую мы хотим идти», — подчеркнул он.

24 марта в Сербии стало памятной датой, связанной с бомбардировками НАТО. Блок принял решение о военной операции без одобрения Совета Безопасности ООН. Бомбардировки начались на фоне противостояния албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, а также армии и полиции Сербии. Запад считал, что власти Союзной Республики Югославия начали этнические чистки в косовской автономии. Удары со стороны НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. В итоге погибли свыше 2,5 тысячи человек, в том числе 87 детей.

Помимо этого, авиация НАТО обстреляла позиции армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков в 1995-м — тогда погибли больше 150 мирных граждан. Последствия применения обедненного урана медики, как уточняется, выявляют даже сегодня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению
Северные страны подписали документ о сотрудничестве в области воздушной обороны
«Видишь, что пассажир прячется? Ты к нему с билетом не приставай»
Минздрав прокомментировал данные о числе внезапных смертей у мужчин в России
США и Канада заявили о намерении «эффективно конкурировать» с Китаем
Кадырова наградили медалью за правозащиту
Вучич обвинил НАТО в убийстве сербов в 1999 году
Директор МХАТ объяснил проблемы с билетами по «Пушкинской карте»
Румынского сенатора внесли в базу «Миротворца»
Байден перепутал Канаду с Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.