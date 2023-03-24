В Боснии и Герцеговине заявили о приносящем зло Западе

Президент Республики Сербской БиГ Додик заявил, что западные страны приносят только зло

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил о приносящем зло Западе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, западные страны требуют от сербов забыть бомбардировки НАТО. «Они должны понять, что сербский народ составляют живые и мертвые и те, кто только родится. Наша ответственность перед теми, кто придет — поступать честно и никогда не забывать, что они нам устроили», — сказал он. Политик также заявил, что западные государства «приносят только зло и с их стороны нет ничего хорошего».

Додик также заявил, что Европейский союз (ЕС) выдвигает стране ультиматумы. Он предположил, что причиной такого поведения ЕС может быть «ощущение Европой своего падения». «Мы не хотим Европы ультиматумов, это не Европа в которую мы хотим идти», — подчеркнул он.

24 марта в Сербии стало памятной датой, связанной с бомбардировками НАТО. Блок принял решение о военной операции без одобрения Совета Безопасности ООН. Бомбардировки начались на фоне противостояния албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, а также армии и полиции Сербии. Запад считал, что власти Союзной Республики Югославия начали этнические чистки в косовской автономии. Удары со стороны НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. В итоге погибли свыше 2,5 тысячи человек, в том числе 87 детей.

Помимо этого, авиация НАТО обстреляла позиции армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков в 1995-м — тогда погибли больше 150 мирных граждан. Последствия применения обедненного урана медики, как уточняется, выявляют даже сегодня.