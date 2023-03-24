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10:10, 24 марта 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: 24 марта в аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В трех московских аэропортах в пятницу, 24 марта, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово задержаны вылеты 11 самолетов, два рейса отменено. Во Внуково перенесены три авиарейса, в Шереметьево — четыре.

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Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских лайнеров в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в марте сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий летевший из Новосибирска во Владивосток самолет резко сменил курс и экстренно приземлился в другом российском городе, Хабаровске. Инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании S7 Airlines. Отмечалось, что из-за сильного тумана и плохой видимости авиагавань Владивостока не смогла принять еще пять рейсов.

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Фариза Бацазова
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