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15:02, 24 марта 2023Моя страна

В регионах России покажут поэтическое представление к 100-летию Гамзатова

В регионах России покажут поэтическое представление к 100-летию поэта Гамзатова

Фото: Yury Pilipenko / Globallookpress.com

Музыкально-театрализованное поэтическое представление Родники Расула Гамзатова» покажут в региона России. Об этом сообщает ТАСС.

Постановку также планируют представить за рубежом в рамках празднования столетнего юбилея со дня рождения дагестанского поэта.

«В рамках празднования юбилея поэта Гамзатова покажут музыкально-театрализованное поэтическое представление „Родники Расула Гамзатова“. Готовятся две версии программы с учетом художественно-сценических и технических возможностей — для показа в Махачкале и Кремлевском дворце с участием именитых российских актеров и исполнителей и, далее, показа в регионах России и за рубежом», — рассказали в пресс-службе главы Дагестана.

Отмечается, что концепция и предварительный сценарий мероприятия уже разработаны. Проект поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

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Варвара Кошечкина
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