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11:37, 24 марта 2023Россия

Россиянку убило сорвавшейся с крыши ледяной глыбой

Жительницу Перми убило упавшей с крыши трехэтажного дома ледяной глыбой

Фото: страница «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте»

Жительницу Перми убило сорвавшейся с крыши трехэтажного дома ледяной глыбой. Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ЧП Пермь».

Сообщество «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте» уточняет, что россиянка погибла у одного из домов по улице Ушакова.

По данным регионального управления Следственно комитета России, сход с крыши оледенелого снега произошел из-за неисполнения коммунальщиками обязанностей по обслуживанию жилого дома. В управляющей компании, оказывающей услуги жильцам, проводится обыск, на месте происшествия работают сотрудники комитета.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Ранее в марте похожий случай произошел в Ивановской области, где глыба льда упала на коляску с годовалым ребенком. На опубликованных кадрах видно, как масса льда и снега падает на коляску, которая от этого опрокидывается.

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Алан Босиков
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