Падение глыбы льда на коляску с годовалым россиянином попало на видео

Падение глыбы льда на коляску с годовалым младенцем в Ивановской области попало на видео

В городе Фурманове глыба льда упала на коляску с годовалой девочкой. Произошедшее попало видео, запись с камеры видеонаблюдения публикует пресс-служба следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Ивановской области.

На кадрах показано, как на коляску, стоящую на расчищенной дороге возле подъезда, падает заснеженная глыба льда. Коляска опрокидывается, к ней подбегает мать младенца. Часть территории под окнами дома огорожена красно-белой лентой — при этом видно, что ледяной сугроб рухнул за ее пределами.

Девочку отвезли в больницу, врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей носа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По информации ведомства, это не первый подобный случай в Ивановской области. 15 марта стало известно, что за последние дни в результате падения снежной наледи пострадали три человека — среди них мужчина, получивший открытую черепно-мозговую травму, и десятимесячная девочка. По всем трем случаям ведется проверка в отношении управляющих компаний, в обязанности которых входит содержание домов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске глыба льда с крыши упала на девятилетнюю школьницу. У девочки обнаружили перелом четырех позвонков грудного отдела.