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19:10, 15 марта 2023Россия

В России глыба льда рухнула с крыши на коляску с десятимесячным младенцем

В Ивановской области наледь с крыши упала на коляску с десятимесячным младенцем

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В городе Кинешме Ивановской области сорвавшаяся с крыши глыба льда рухнула на коляску с младенцем. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, ЧП произошло утром у одного из домов на улице Правды. Находившуюся в коляске десятимесячную девочку доставили в больницу.

Помимо этого, в том же городе в результате схождения наледи пострадал мужчина. По обоим случаям ведется проверка в отношении управляющих компаний, в обязанности которых входит содержание строений.

В феврале ледяная глыба рухнула с крыши на десятилетнюю жительницу Стерлитамака. Девочку доставили в медицинский стационар, где ей диагностировали черепно-мозговую травму. По факту травмирования ребенка было возбуждено уголовное дело.

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Алан Босиков
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