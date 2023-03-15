В России глыба льда рухнула с крыши на коляску с десятимесячным младенцем

В Ивановской области наледь с крыши упала на коляску с десятимесячным младенцем

В городе Кинешме Ивановской области сорвавшаяся с крыши глыба льда рухнула на коляску с младенцем. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, ЧП произошло утром у одного из домов на улице Правды. Находившуюся в коляске десятимесячную девочку доставили в больницу.

Помимо этого, в том же городе в результате схождения наледи пострадал мужчина. По обоим случаям ведется проверка в отношении управляющих компаний, в обязанности которых входит содержание строений.

В феврале ледяная глыба рухнула с крыши на десятилетнюю жительницу Стерлитамака. Девочку доставили в медицинский стационар, где ей диагностировали черепно-мозговую травму. По факту травмирования ребенка было возбуждено уголовное дело.