В российском городе на 10-летнюю девочку рухнула глыба льда

Ufa1.Ru: в Стерлитамаке на 10-летнюю девочку рухнула с крыши дома глыба льда

В городе Стерлитамаке в Башкирии на десятилетнюю девочку с крыши дома рухнула глыба льда. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Об этом сообщает издание Ufa1.Ru.

По данным следователей, девочка с матерью выходили из пункта выдачи товаров, который находится на улице Коммунистической. Внезапно с крыши на ребенка упала ледяная глыба. Девочка получила черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу.

В следственном комитете сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Прокуратуру взяла ход проверки под контроль. «Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ, даст оценку действиям должностных лиц управляющей организации и уполномоченных коммунальных служб, а также собственников помещений, ответственных за своевременную очистку крыши и козырьков балконов от снега и наледи», — заявили в прокуратуре.

Ранее в Уфе мужчина поскользнулся на неочищенной дорожке на мосту и погиб. Причиной трагедии стал неубранный снег и лед на мосту над железнодорожными путями. Проходивший по мосту человек упал с него на пути, не удержавшись за перила.