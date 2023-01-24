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20:47, 24 января 2023Среда обитания

Житель российского города поскользнулся на неочищенной дорожке на мосту и умер

В Уфе мужчина упал с неочищенного от снега моста на железнодорожные пути и умер
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Уфе мужчина поскользнулся на неочищенной дорожке на мосту и умер. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

По данным источника, причиной трагедии стало наличие неочищенного снега и льда на мосту над железнодорожными путями. Мужчина, проходивший по мосту, упал с него на пути и, не успев удержаться за перла, перевалился за ограждение. От падения с большой высоты он получил перелом позвоночника, а также травмы головы и живота, и через некоторое время скончался в больнице.

По мнению сына погибшего, в трагедии виноваты чиновники. «Снег, кругом снег. Снега не было уже три недели, а снег лежит. Почему человек, который должен за городом следить, делает это из рук вон плохо, делает это некачественно?» — возмутился он. Сын погибшего добавил, что в администрации ему ответили, что рабочих посылали еще вчера, однако у них хватило сил на очистку лишь половины дороги. При этом другая часть моста, на которой упал погибший, по причине нехватки рабочих рук до сих пор оставалась в снегу. По факту происшествия Следственный комитет начал проверку.

В декабре стало известно о том, что в Москве на генерала-лейтенанта Анатолия Елизарова рухнула прилипшая к нежилой постройке глыба льда, подтаявшая из-за оттепели. В результате инцидента пострадавшего доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

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Полина Кислицына
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