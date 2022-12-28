«МК»: пострадавшим от падения глыбы льда в Москве оказался генерал-лейтенант МЧС Елизаров

Пострадавшим от падения крупной глыбы льда на западе Москвы оказался 50-летний директор департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Личность потерпевшего раскрыл «Московский комсомолец» («МК»).

По данным издания, инцидент произошел примерно в 13:00 в среду, 28 декабря, на улице Инициативной. Елизаров возвращался после обеденного перерыва. Когда мужчина проходил мимо нежилого здания, в котором располагается магазин «Дикси», на него рухнула прилипшая к постройке глыба льда, подтаявшая из-за оттепели. Генерал-лейтенанта доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Елизаров руководит департаментом оперативного управления МЧС более пяти лет.

Ранее стало известно, что проверкой по факту происшествия на улице Инициативной занялась Дорогомиловская межрайонная прокуратура. В официальном канале ведомства сообщили, что в процессе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также определены лица, виновные в ненадлежащем содержании и очистке здания от снега и наледи.