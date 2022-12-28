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16:29, 28 декабря 2022Среда обитания

В Москве глыба льда рухнула на мужчину

Пострадавший от рухнувшей глыбы льда в Москве мужчина получил тяжелые травмы

Фото: Telegram-канал прокуратуры г. Москвы

В Москве крупная глыба льда рухнула на прохожего. О происшествии сообщила прокуратура Москвы в Telegram.

Инцидент произошел днем 28 декабря. Наледь упала на мужчину с нежилого здания на улице Инициативной на западе столицы. На записи с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как длинная глыба льда отходит от постройки и, разбиваясь при этом, падает на землю. В результате происшествия пострадавший мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Проверкой по факту инцидента занялась Дорогомиловская межрайонная прокуратура.

«В ходе прокурорской проверки исполнения требований федерального законодательства будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, лица, ответственные за содержание и очистку нежилого здания от снега и наледи, а также приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении.

Ранее в Нижнем Новгороде на двухлетнего мальчика с крыши дома рухнула глыба льда, в результате чего ребенок получил перелом руки.

Полина Кислицына
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