В Москве глыба льда рухнула на мужчину

Пострадавший от рухнувшей глыбы льда в Москве мужчина получил тяжелые травмы

В Москве крупная глыба льда рухнула на прохожего. О происшествии сообщила прокуратура Москвы в Telegram.

Инцидент произошел днем 28 декабря. Наледь упала на мужчину с нежилого здания на улице Инициативной на западе столицы. На записи с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как длинная глыба льда отходит от постройки и, разбиваясь при этом, падает на землю. В результате происшествия пострадавший мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Проверкой по факту инцидента занялась Дорогомиловская межрайонная прокуратура.

«В ходе прокурорской проверки исполнения требований федерального законодательства будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, лица, ответственные за содержание и очистку нежилого здания от снега и наледи, а также приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении.

Ранее в Нижнем Новгороде на двухлетнего мальчика с крыши дома рухнула глыба льда, в результате чего ребенок получил перелом руки.