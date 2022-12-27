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15:59, 27 декабря 2022Россия

В российском городе на двухлетнего мальчика с крыши рухнула глыба льда

В Нижнем Новгороде глыба льда упала на двухлетнего мальчика и сломала ему руку

Фото: Следственный комитет

В Нижнем Новгороде на двухлетнего мальчика с крыши дома рухнула глыба льда. Об этом сообщает региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

По информации ведомства, травмировавший ребенка сход наледи произошел 24 декабря на Московском шоссе. В результате врачи диагностировали у мальчика перелом руки.

СК возбудил по факту происшествия уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Российские следователи проверят работу ответственных за очистку крыш от наледи и мониторинг их состояния.

Ранее в городском округе Красногорске упавшая с крыши глыба снега насмерть придавила 13-летнего школьника. Ребенок скончался от полученных травм до приезда медиков. Впоследствии выяснилось, что мальчик является сыном бывшего совладельца и председателя совета директоров Алтайэнергобанка Сергея Вострикова, который в данный момент проживает в Сан-Франциско.

В марте 2021 года похожий случай произошел в Самаре. Там снежная наледь упала на прохожих на улице Металлистов. В результате погибла женщина, еще одна россиянка пострадала.

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Константин Лысяков
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