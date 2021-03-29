Россиянку убило снегом

В Самаре женщину убило осадками — она скончалась после того, как на нее упала снежная наледь. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как выяснили следователи, 28 марта россиянка проходила на улице Металлистов в Кировском районе города. Снежная наледь упала на двух женщин, одна скончалась на месте, вторая была госпитализирована.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»). Также по данному происшествию прокурором Кировского района города Самары была организована проверка соблюдения управляющей компанией требований законодательства при обслуживании дома, в том числе регламентирующего порядок очистки снега с кровли и карнизов.

В феврале были названы российские города, жители которых больше всех недовольны уборкой снега на улицах. Лидерами рейтинга стали Пенза и Рязань. Низкие оценки качества работ также получили коммунальные службы Нижнего Новгорода, Владивостока, Ульяновска, Ярославля, Липецка и Воронежа.