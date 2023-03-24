Посол России в Лондоне назвал цель Великобритании

Посол РФ Келин: Великобритания хочет быть во главе «партии войны» коллективного Запада

Великобритания стремится быть во главе «партии войны» коллективного Запада, чтобы создать видимость своего лидерства и отвлечь внимание жителей страны от экономических проблем, считает российский посол в Лондоне Андрей Келин. Его слова приводят «Известия».

«Он [Лондон] рассчитывает сформировать видимость своего лидерства среди сателлитов США. Сказывается синдром десятилетиями сокращавшегося влияния бывшей империи в мире. Здесь же и попытка отвести внимание от нарастающих экономических проблем», — заявил дипломат.

По мнению российского посла, власти Великобритании ощущают безнаказанность своих действий, однако, добавил он, Москва не намерена закрывать глаза на нарушение Соединенным Королевством основополагающих принципов международного права.

Ранее Келин заявил, что хозяйственные связи России и Великобритании фактически «обнулились» по итогам прошлого года. Он отметил, что санкции коснулись практически всех направлений прежних торговых отношений.