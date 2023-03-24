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02:47, 24 марта 2023Мир

Посол в Лондоне заявил об «обнулении» хозяйственных связей с Великобританией

Посол РФ Келин: торговля с Великобританией к июню 2022 года была почти «обнулена»

Фото: Phil Noble / Reuters

Двусторонние хозяйственные связи России и Великобритании фактически были «обнулились» по итогам 2022 года. Об этом рассказал в интервью «Известиям» посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Он отметил, что двусторонняя торговля с Соединенным Королевством практически сведена на нет. «Действительно, ограничительные меры коснулись практически всех направлений прежних торговых отношений», — сказал дипломат.

В частности, по его словам, еще к июню 2022 года импорт в Великобританию из России был свернут на 97 процентов, а экспорт в РФ сократился на 90 процентов. Келин уточнил, что исключение составляли закупки британской медицинской и фармакологической продукции, не попавшая под санкции.

Ранее Андрей Келин сообщил, что между российским посольством в Лондоне и королем Великобритании Карлом III не было никаких контактов с момента провозглашения сына Елизаветы II новым британским монархом. По его словам, членам королевской семьи рекомендовано не вступать в контакты с российской дипмиссией.

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Марина Совина
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