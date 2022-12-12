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02:32, 12 декабря 2022Мир

Дипломат рассказал об отношениях британской королевской семьи с посольством РФ

Посол РФ в Лондоне Келин: королевской семье рекомендовано не вступать в контакты с Москвой

Фото: Justin Tallis / Pool / Reuters

Между российским посольством в Лондоне и королем Великобритании Карлом III не было никаких контактов с момента провозглашения сына Елизаветы II новым британским монархом. Об этом сообщил «Известиям» посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, членам королевской семьи рекомендовано не вступать в контакты с российской дипмиссией. В то же время дипломат отметил, что посольство поддерживает контакты с МИД Великобритании. «Нам не идут навстречу с распростертыми объятиями, но мы поддерживаем диалог», — заявил Келин.

Посол РФ напомнил, что отношения двух стран стали ухудшаться в 2018 году после так называемого дела Скрипалей. В настоящее время отношения Москвы и Лондона находятся на «очень низком уровне», признал дипломат. «Если до 24 февраля сохранились контакты в деловых областях — в гуманитарных и экономических, — то после Лондон свернул практически все отношения, кроме двусторонних дипломатических», — уточнил он.

В то же время Келин выразил мнение, что в разрыве дипотношений не заинтересованы ни Москва, ни Лондон. Однако восстановление прежнего уровня взаимодействия будет зависеть «от дальнейшего продолжения СВО на Украине и от того, к чему это все придет».

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин первым из лидеров иностранных государств поздравил короля Великобритании Карла III со вступлением на британский престол.

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Марина Совина
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