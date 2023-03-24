В России ответили на заявление США о готовности к переговорам по Украине

Депутат Журова назвала изменчивой позицию США относительно переговоров по Украине

Заявления США о готовности к мирным переговорам по Украине являются меняющимся фактором, и соответствующие решения должны приниматься в Киеве, а не в Вашингтоне, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом депутат прокомментировала «Ленте.ру» слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее сообщил, что США готовы к конструктивной дипломатии с Москвой для урегулирования ситуации на Украине.

«В таких случаях хочется по-человечески сказать, что это странные люди: они говорят одно, а делают совсем другое. В политике реагировать на изменчивые обстоятельства сложно. Давайте говорить фразами наших дипломатов: любые боевые действия заканчиваются переговорами», — заявила Журова.

Так или иначе это (мирные переговоры — прим. «Ленты.ру») должно случиться, вопрос в том, когда и на каких условиях. Для нас важны прежде всего условия, которые нам могут выставить для подписания мирного договора

Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

При этом она обратила внимание, что заявления о возможности мирного урегулирования ситуации на Украине делаются в Вашингтоне, а не в Киеве.

«Россия отвечает сама за себя, а у Украины в данном случае есть какие-то представители, которые решают, когда эти мирные переговоры будут, — это очень важный момент. Мы сами принимаем решения, а Украину сразу ставят в некую зависимость», — добавила парламентарий.

Ранее Блинкен заявил о готовности Вашингтона к конструктивной дипломатии с Москвой для урегулирования конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что российские власти, в свою очередь, должны продемонстрировать стремление к переговорам.