США сообщили о готовности к конструктивной дипломатии с Россией

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон готов к конструктивной дипломатии с Москвой по Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона к конструктивной дипломатии с Москвой для урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что российские власти, в свою очередь, должны продемонстрировать стремление к переговорам. «Если мы увидим хоть какие-то признаки того, что Россия нацелена на конструктивную дипломатию и готова к ней, (...) мы набросимся на эту возможность», — указал Блинкен. Однако, по его словам, на сегодняшний день Москва не выражает готовности завершить спецоперацию на Украине.

Ранее американская активистка обвинила госсекретаря в нежелании мирных переговоров с Россией по Украине. Она призвала Блинкена предпринять шаги в этом направлении, отметив, что он не исполняет полномочия, доверенные ему американским народом.