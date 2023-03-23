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21:26, 23 марта 2023Мир

США сообщили о готовности к конструктивной дипломатии с Россией

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон готов к конструктивной дипломатии с Москвой по Украине
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона к конструктивной дипломатии с Москвой для урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что российские власти, в свою очередь, должны продемонстрировать стремление к переговорам. «Если мы увидим хоть какие-то признаки того, что Россия нацелена на конструктивную дипломатию и готова к ней, (...) мы набросимся на эту возможность», — указал Блинкен. Однако, по его словам, на сегодняшний день Москва не выражает готовности завершить спецоперацию на Украине.

Ранее американская активистка обвинила госсекретаря в нежелании мирных переговоров с Россией по Украине. Она призвала Блинкена предпринять шаги в этом направлении, отметив, что он не исполняет полномочия, доверенные ему американским народом.

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Варвара Кузьмина
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