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23:14, 22 марта 2023Мир

Активистка прервала выступление Блинкена и призвала к переговорам с Россией

Активистка прервала выступление Блинкена, потребовав прекратить прокси-войну с Россией
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Globallookpress.com

Американская активистка прервала выступление государственного секретаря США Энтони Блинкена в сенате, призвав его к мирным переговорам по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Она высказала претензии к главе Госдепа и обвинила его в нежелании переговоров с Россией. По мнению активистки, Блинкен не исполняет полномочия, доверенные ему американским народом, он должен «быть дипломатом» и приложить усилия для урегулирования ситуации на Украине.

Активистка потребовала немедленно «прекратить прокси-войну, которая может привести США к мировому конфликту». «Если вам не нравятся предложения Китая, где ваши предложения о мире?» — обратилась она к главе ведомства.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США готовы к переговорам по Украине по «формуле мира» украинского лидера Владимира Зеленского. Она напомнила, что его план состоит из десяти пунктов, которые Россия не прокомментировала.

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Марина Совина
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