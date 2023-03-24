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08:47, 24 марта 2023Россия

Медведев заявил о ненависти Запада к россиянам

Зампред Совбеза Медведев заявил о ненависти западного мира ко всем гражданам России

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западный мир ненавидит не отдельных руководителей в России, а всех граждан страны и борется с ними. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Медведев возмутился циничными решениями Запада и отметил, что западные страны стремились наказать власти РФ, президента, а против остальных ввести санкции. Однако от этой ненависти страдают сами россияне.

«Но на самом деле кого они этими санкциями хотят наказать? Граждан нашей страны, которые прямого участия к политике не имеют, могут иметь даже разное отношение к тому, что происходит. Но им говорят: "Так, значит, вы будете все покупать дороже, у вас будут заблокированы карточки, у вас исчезнет возможность куда-то ездить и так далее», — отметил он.

Ранее Медведев заявил о возможности восстановления отношений России с Западом. Он подчеркнул, что у него нет иллюзии о быстром развитии такого сценария. «Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится», — объяснил политик свою позицию.

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Марина Совина
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