В России спрогнозировали уровень инфляции к марту

Зампред Совбеза РФ Медведев спрогнозировал инфляцию к марту на уровне 6 процентов

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев спрогнозировал, каким станет уровень инфляции в России по итогам марта. Его слова приводит РИА Новости.

Медведев спрогнозировал инфляцию в России к марту на уровне 6 процентов и подчеркнул, что через некоторое время показатель опустится до четырех процентов. Он призвал «почувствовать разницу» и подчеркнул, что в большинстве европейских стран это число гораздо выше.

«Они раскочегарили эту кампанию, они начали с нами бороться, и теперь в некоторых странах эта инфляция 15-20 процентов. Ну так им и надо. Поэтому это вопрос искусства управления», — заключил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал уровень инфляции в стране. По его словам, она постепенно снижается и к настоящему моменту достигла уровня меньше четырех процентов годовых.