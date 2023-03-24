Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:10, 24 марта 2023Экономика

В России спрогнозировали уровень инфляции к марту

Зампред Совбеза РФ Медведев спрогнозировал инфляцию к марту на уровне 6 процентов

Фото: Никита Юдин / Коммерсантъ

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев спрогнозировал, каким станет уровень инфляции в России по итогам марта. Его слова приводит РИА Новости.

Медведев спрогнозировал инфляцию в России к марту на уровне 6 процентов и подчеркнул, что через некоторое время показатель опустится до четырех процентов. Он призвал «почувствовать разницу» и подчеркнул, что в большинстве европейских стран это число гораздо выше.

«Они раскочегарили эту кампанию, они начали с нами бороться, и теперь в некоторых странах эта инфляция 15-20 процентов. Ну так им и надо. Поэтому это вопрос искусства управления», — заключил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал уровень инфляции в стране. По его словам, она постепенно снижается и к настоящему моменту достигла уровня меньше четырех процентов годовых.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о возможном столкновении сильнейших армий мира
Китай потребовал от США прекратить провокации в Южно-Китайском море
ФСБ задержала в Москве генерала и полковника таможни с 50 тысячами долларов
Бывшая солистка «Серебра» снялась в платье-сетке на голое тело
Доктор Мясников выявил связь язвы желудка с группой крови
Медведев высказался о Twitter и Telegram
Медведев призвал присмотреться к историческому значению князя Потемкина
В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов
В России допустили резкий рост закупок зерна в госфонд из-за проблем с экспортом
Тигр растерзал двух собиравших валежник женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.