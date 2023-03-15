Мишустин назвал уровень инфляции в России

Мишустин: инфляция в России опустилась ниже 4% годовых

Инфляция в России постепенно снижается и к настоящему моменту достигла уровня меньше четырех процентов годовых — то есть опустилась ниже целевого показателя ЦБ. Такую цифру назвал премьер-министр России Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

«То, что касается инфляции — в пиках она была под 20 процентов, годовая — 11,9 процента, если мы берем 2022 год. И сегодня она уже у нас меньше 4 процентов», — напомнил премьер.

Мишустин также отметил, что Россия является «чемпионом мира» по количеству введенных против нее санкций, но даже в таких условиях правительство продолжает вести работу по выходу на «рост [экономики], который уже продолжается несколько месяцев».

Ранее в ЦБ предупреждали, что по итогам первого квартала 2023 года инфляция может упасть до 3,6 процента. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, снижение показателя ожидается из-за эффекта высокой базы. «В весенние месяцы он с большой вероятностью опустится с сегодняшних 11,8 даже ниже 4 процентов», — говорила она в конце февраля. По итогам года инфляция ожидается в диапазоне 5-7 процентов.