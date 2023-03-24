Россиянин побывал в Таиланде и удивился буддийским монахам с iPhone

Блогер Алексей Кутовой рассказал о монахах, с жадностью выбирающих iPhone в Бангкоке

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в Бангкоке и рассказал об удивившей его сцене с тремя буддийскими монахами в самом дорогом торговом центре тайской столицы. Наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешественник отметил, что монахи выбирали себе новые iPhone в фирменном бутике Apple. При этом, по словам блогера, он заметил жадность в глазах одного из монахов, когда тот разговаривал с консультантом.

«Я, конечно, видел не раз монахов со смартфонами, это уже реально неотъемлемая часть нашего мира. Но наблюдать за тем, как человек в оранжевом одеянии смотрит на надкусанное яблоко с большей любовью, чем на статую Будды — как минимум, странно», — посчитал блогер.

Также россиянин рассказал, что несколько раз видел монахов на «неплохих» личных авто. Кроме того, служители храма могут бесплатно ездить в поездах на специально зарезервированных для них местах.

«Кажется, они совсем не обделены прелестями современного мира, но при этом получают еще и массу льгот. Видя все это, совсем нет ощущения, что последователи Будды ведут хоть сколько-то сложный образ жизни. А в прочем... Должны ли?» — задался вопросом блогер.

Ранее в марте этот же россиянин побывал на севере Таиланда и порекомендовал туристам избегать посещения района с февраля по май. Дело в том, что с конца зимы фермеры начинают жечь свои поля, чтобы расчистить их для очередного посева — на популярные туристические города на севере страны опускается густой смог, который опасен для здоровья.