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14:33, 24 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили польскую установку Krab в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило об уничтожении польской установки Krab в зоне спецоперации

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 24 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что на южнодонецком и запорожском направлении боевые действия велись силами группировки войск «Восток». Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) базировались в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка в Донецкой народной республике, а также около Луговское и Щербаки в Запорожской области.

«Потери противника на данных направлениях за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — добавили в Минобороны.

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Ранее российские военнослужащие на купянском направлении поразили подразделения ВСУ, уничтожив до 70 бойцов. В оборонном ведомстве уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, а также Двуречная и Берестовое Харьковской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики и ДНР.

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Никита Абрамов
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