Пассажир бизнес-класса отсудил у авиакомпании сотни тысяч рублей из-за кресел

Пассажир Emirates засудил авиакомпанию за изношенные кресла и получил 640 тысяч рублей

Мужчина купил билеты на рейс Emirates в бизнес-класс, однако оказался недоволен перелетом из-за изношенных кресел и отсудил у авиакомпании сотни тысяч рублей. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что мужчина приобрел билеты из Окленда в Лондон за 6,6 тысячи фунтов стерлингов (около 617 тысяч рублей), увидев рекламу авиакомпании с удобными креслами и развлекательной системой. Тем не менее, оказавшись на борту самолета, пассажир получил лишь «изношенные» кресла и сломанный экран.

Сразу после приземления в столице Великобритании мужчина написал жалобу на условия перелета. Когда дело дошло до суда, пассажир предоставил фотографии из салона самолета, которые расходились с тем, что показывала компания в рекламном ролике. Руководство Emirates в ответ на это обратило внимание, что перевозчик не несет ответственности за несоответствия некоторых лайнеров необходимым требованиям, а также не дает никаких гарантий относительно развлечений на борту.

Суд посчитал аргументы Emirates недостаточными и потребовал выплатить пассажиру компенсацию в размере 6,8 тысячи фунтов стерлингов (640 тысяч рублей).

Ранее в апреле 2021 года выпивший пиво россиянин упал с верхней полки в поезде и засудил компанию. Пассажир упал ночью и серьезно повредил плечо и ребра. Мужчина перенес операцию и подал на перевозчика в суд, требуя моральной компенсации. В итоге кировский районный суд Санкт-Петербурга полностью удовлетворил требования истца и взыскал в пользу россиянина 100 тысяч рублей.