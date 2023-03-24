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08:36, 24 марта 2023Россия

Медведев назвал доставляемых на Украину военных специалистов легальной целью

Медведев заявил, что доставляемые на Украину военные специалисты подлежат уничтожению
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал военных специалистов, доставляемых на Украину вместе с поставками вооружения, легальной целью и заявил, что они подлежат уничтожению. Его слова передает РИА Новости.

«Если Patriot или какие-то иные средства поражения доставляются на территорию Украины вместе с иностранными специалистами, они, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению», — сказал Медведев. По его словам, такие военные специалисты являются «комбатантами» и врагами России. «Их надо уничтожать», — констатировал он.

Политик подчеркнул, что иностранные специалисты «должны понимать, что, как только там появился американский или польский солдат, он должен быть уничтожен». «Здесь никаких ссылок на конфликт между Россией и НАТО быть не может. Если натовский солдат – пусть там сидит. Поэтому, будь то самолет или эти снаряды с урановым сердечником, с обедненным ураном, это участие в конфликте против нашей страны», — заключил Медведев.

В этой же беседе зампредседателя Совбеза России заявил, что в случае реального столкновения ведущих мировых держав, понять, кто из них победил, будет уже невозможно.

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Марина Совина
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