Медведев назвал доставляемых на Украину военных специалистов легальной целью

Медведев заявил, что доставляемые на Украину военные специалисты подлежат уничтожению

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал военных специалистов, доставляемых на Украину вместе с поставками вооружения, легальной целью и заявил, что они подлежат уничтожению. Его слова передает РИА Новости.

«Если Patriot или какие-то иные средства поражения доставляются на территорию Украины вместе с иностранными специалистами, они, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению», — сказал Медведев. По его словам, такие военные специалисты являются «комбатантами» и врагами России. «Их надо уничтожать», — констатировал он.

Политик подчеркнул, что иностранные специалисты «должны понимать, что, как только там появился американский или польский солдат, он должен быть уничтожен». «Здесь никаких ссылок на конфликт между Россией и НАТО быть не может. Если натовский солдат – пусть там сидит. Поэтому, будь то самолет или эти снаряды с урановым сердечником, с обедненным ураном, это участие в конфликте против нашей страны», — заключил Медведев.

В этой же беседе зампредседателя Совбеза России заявил, что в случае реального столкновения ведущих мировых держав, понять, кто из них победил, будет уже невозможно.