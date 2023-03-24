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08:05, 24 марта 2023Россия

Медведев высказался о возможном столкновении сильнейших армий мира

Зампред Совбеза Медведев назвал чудовищными последствия столкновений сильнейших армий мира

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Последствия столкновения сильнейших армий мира будут чудовищными. Об этом высказался заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале политика.

По словам Медведева, в случае реального столкновения ведущих мировых держав, понять, кто из них победил, будет уже невозможно.

«Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет», — заявил политик.

Ранее Медведев предрек миру беспокойные десятилетия, так как страны Запада хотят обеспечить свое доминирование. Об этом он заявил на фоне высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сообщил, что риск эскалации конфликта на Украине несопоставим с опасностью, которую таит победа России в противостоянии.

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Марк Леонов
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