Медведев предрек неспокойные десятилетия

Медведев заявил, что ближайшие десятилетия не будут спокойными из-за действий Запада

Ближайшие десятилетия не будут спокойными, так как страны Запада хотят обеспечить свое доминирование. Об этом в интервью заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

По мнению политика, западным странам не нужно никакое равноправное партнерство с Россией и Китаем. «Не потому, что мы какие-то убогие и неправильные, а просто потому, что им не нужно. Им нужно доминировать, исходя из собственных представлений», — сказал зампред Совбеза.

Он считает, что англосаксонскому миру одно время удавалось управлять остальным миром, но потом Китай начал активно развиваться и Россия стала вести себя самостоятельно, что не понравилось странам Запада.

Ранее президент России Владимир Путин предрек самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. По его словам, мир стоит на историческом рубеже, когда формируется будущее мировое устройство, в котором необходимо выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения и не навязывать единой истины.