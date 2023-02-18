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13:50, 18 февраля 2023Мир

Столтенберг сравнил риск эскалации на Украине с опасностью победы России

Столтенберг: риск эскалации конфликта на Украине несопоставим с опасностью победы России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Риск эскалации конфликта на Украине несопоставим с опасностью, которая может возникнуть в случае победы России. Об этом в субботу, 18 февраля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

Об этом глава Североатлантического альянса заявил во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.

«Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы [президента России Владимира] Путина гораздо выше», — сказал Столтенберг.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил о безудержной эскалации на Украине, спровоцированной США и другими странами. Он подчеркнул, что на Украине происходит «безудержное повышение ставок со стороны Вашингтона и ряда других столиц».

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Никита Абрамов
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