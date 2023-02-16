В МИД заявили о безудержной эскалации со стороны США на Украине

Замглавы МИД России Рябков: на Украине идет безудержная эскалация со стороны Вашингтона

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил о безудержной эскалации на Украине, спровоцированной США и другими странами.

По его словам, на Украине происходит «безудержное повышение ставок со стороны Вашингтона и ряда других столиц».

Дипломат обратил внимание, что от российской стороны нет никакой неконтролируемой эскалации и руководители специальной военной операции действуют расчетливо, «не теряя самообладания».

При этом Рябков предупредил, что, несмотря на ответственность Москвы, ее противники и оппоненты должны понимать, что «они играют с огнем и риски очень высоки».

В эфире программы он также заявил, что Россия не видит никакой готовности со стороны Вашингтона к диалогу. По его словам, Соединенные Штаты не готовы «прислушиваться к нашим подходам, к нашим приоритетам». «Что уж тут говорить о каком-то дипломатическом или политическом процессе. Об этом вообще в нынешней ситуации нельзя вести речь», — подчеркнул он.

