В МИД заявили об отсутствии готовности со стороны США к диалогу с Россией

Замглавы МИД Рябков: Россия не видит никакой готовности к диалогу со стороны США

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что Москва не видит никакой готовности со стороны Вашингтона к диалогу. Его слова приводит РИА Новости.

Рябков также отметил, что Соединенные Штаты не готовы «прислушиваться к нашим подходам, к нашим приоритетам». «Что уж тут говорить о каком-то дипломатическом или политическом процессе. Об этом вообще в нынешней ситуации нельзя вести речь», — подчеркнул он.

Также Рябков заявил, что отношения России и Соединенных Штатов на сегодняшний день хуже некуда, но вряд ли дойдет до их разрыва. «Да, возможен их полный разрыв, но все же, я думаю, до этого не дойдет. Это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения. По крайней мере мы бы этого не хотели», — сказал Рябков.

16 февраля стало известно, что советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан обсудит с послами Европейского союза введение антироссийских санкций в Брюсселе 22 февраля.