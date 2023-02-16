В России оценили возможность разрыва отношений с США

Замглавы МИД Рябков: отношения России и США хуже некуда, но вряд ли дойдет до их разрыва

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала оценил возможность разрыва отношений Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отношения России и Соединенных Штатов на сегодняшний день хуже некуда, но вряд ли дойдет до их разрыва.

«Да, возможен их полный разрыв, но все же, я думаю, до этого не дойдет. Это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения. По крайней мере мы бы этого не хотели», — сказал Рябков.

Ранее заместитель главы Госдепартамента Виктория Нуланд анонсировала новый пакет антироссийских санкций, которые подготовили США и их партнеры по «Большой семерке». Санкции будут введены к дню начала специальной военной операции на Украине — 24 февраля.

Также 16 февраля стало известно, что советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан обсудит с послами Европейского союза введение антироссийских санкций в Брюсселе 22 февраля.

