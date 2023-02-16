Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:42, 16 февраля 2023Россия

В России оценили возможность разрыва отношений с США

Замглавы МИД Рябков: отношения России и США хуже некуда, но вряд ли дойдет до их разрыва
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала оценил возможность разрыва отношений Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отношения России и Соединенных Штатов на сегодняшний день хуже некуда, но вряд ли дойдет до их разрыва.

«Да, возможен их полный разрыв, но все же, я думаю, до этого не дойдет. Это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения. По крайней мере мы бы этого не хотели», — сказал Рябков.

Ранее заместитель главы Госдепартамента Виктория Нуланд анонсировала новый пакет антироссийских санкций, которые подготовили США и их партнеры по «Большой семерке». Санкции будут введены к дню начала специальной военной операции на Украине — 24 февраля.

Также 16 февраля стало известно, что советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан обсудит с послами Европейского союза введение антироссийских санкций в Брюсселе 22 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США анонсировали крупные санкции G7 против России
В США снова заявили о перехвате российских самолетов
В МИД заявили о безудержной эскалации со стороны США на Украине
В МИД заявили об отсутствии готовности со стороны США к диалогу с Россией
Раскрыты планы строительства метро в Подмосковье
В России оценили возможность разрыва отношений с США
Брюсу Уиллису поставили новый диагноз
Разведчики сообщили о продвижении на Кременском участке фронта в Донбассе
В США назвали уязвимое место ВСУ
В Турции произошло новое землетрясение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.