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16:05, 16 февраля 2023Мир

Назначена дата обсуждения антироссийских санкций ЕС

Bloomberg: советник Байдена Салливан обсудит с послами ЕС санкции против России 22 февраля

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан обсудит с послами Европейского союза (ЕС) введение антироссийских санкций, о назначенной дате встречи сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«Салливан планирует встретиться с послами ЕС в Брюсселе 22 февраля, чтобы обсудить выполнение санкций против РФ и новые ограничительные меры», — передали источники агентства.

Отмечается, что переговоры пройдут во время неофициального завтрака.

Ранее ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России. В частности, Италия и Германия выступили против ограничений из-за предложения запретить импорт синтетического каучука.

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Анастасия Заикина
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