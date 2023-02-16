Назначена дата обсуждения антироссийских санкций ЕС

Bloomberg: советник Байдена Салливан обсудит с послами ЕС санкции против России 22 февраля

Советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан обсудит с послами Европейского союза (ЕС) введение антироссийских санкций, о назначенной дате встречи сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«Салливан планирует встретиться с послами ЕС в Брюсселе 22 февраля, чтобы обсудить выполнение санкций против РФ и новые ограничительные меры», — передали источники агентства.

Отмечается, что переговоры пройдут во время неофициального завтрака.

Ранее ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России. В частности, Италия и Германия выступили против ограничений из-за предложения запретить импорт синтетического каучука.

