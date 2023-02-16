США анонсировали крупные санкции G7 против России

Замглавы Госдепа Нуланд анонсировала новый пакет санкций против России на 24 февраля

Замглавы Госдепа Виктория Нуланд анонсировала новый пакет антироссийских санкций, которые подготовили США и их партнеры по «Большой семерке» (G7). Об этом сообщает РИА Новости.

Санкции будут введены ко дню начала специальной военной операции на Украине — 24 февраля. Как уточнила Нуланд, новые ограничения коснутся поставок высокотехнологичного оборудования и военно-промышленного комплекса.

«Приблизительно 24 февраля вы станете свидетелями нового крупного пакета санкций как со стороны США, так и наших партнеров по группе G7», —сообщила Нуланд.

Ранее стало известно, что советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан обсудит с послами Европейского союза (ЕС) введение антироссийских санкций в Брюсселе 22 февраля.

16 февраля послы Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за предложения запретить импорт синтетического каучука.