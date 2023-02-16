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20:29, 16 февраля 2023Мир

США анонсировали крупные санкции G7 против России

Замглавы Госдепа Нуланд анонсировала новый пакет санкций против России на 24 февраля

Фото: Susan Walsh / Reuters

Замглавы Госдепа Виктория Нуланд анонсировала новый пакет антироссийских санкций, которые подготовили США и их партнеры по «Большой семерке» (G7). Об этом сообщает РИА Новости.

Санкции будут введены ко дню начала специальной военной операции на Украине — 24 февраля. Как уточнила Нуланд, новые ограничения коснутся поставок высокотехнологичного оборудования и военно-промышленного комплекса.

«Приблизительно 24 февраля вы станете свидетелями нового крупного пакета санкций как со стороны США, так и наших партнеров по группе G7», —сообщила Нуланд.

Ранее стало известно, что советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан обсудит с послами Европейского союза (ЕС) введение антироссийских санкций в Брюсселе 22 февраля.

16 февраля послы Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за предложения запретить импорт синтетического каучука.

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Варвара Кошечкина
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