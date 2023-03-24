Медведев поностальгировал по Советскому Союзу

Зампред Совбеза Медведев заявил, что во времена СССР мир был в равновесии

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что во времена Советского Союза мир находился в равновесии. Его слова приводит РИА Новости.

«В защиту Советского государства — во-первых, все-таки на этом держался весь мировой баланс сил. Противостояние между Варшавским договором и НАТО. И это, кстати, не давало разбалансироваться ситуации», — отметил политик. Он подчеркнул, что сейчас, напротив, происходит «черте-те что», добавив, что «когда правит один, это понятно, к чему ведет».