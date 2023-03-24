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18:16, 24 марта 2023Моя страна

Россиянин подкормит проснувшихся диких медведей сгущенкой и пряниками

Житель Марий Эл Роман Захаров вывезет в лес для медведей полтонны сгущенки

Фото: Telegram-канал Mash

Житель Марий Эл собрал полтонны сгущенки и 600 килограммов пряников для диких животных. О своем увлечении мужчина рассказал Telegram-каналу Mash.

По словам Романа Захарова, он планирует вывезти лакомства в лес в конце марта, когда медведи проснутся и выйдут из берлог. Помимо них мужчина будет подкармливать диких кабанов — кукурузой и горохом, а также построит солонцы для лосей и зайцев. Россиянин раскрыл, что о поставках сгущенки договорился с местным заводом, где забирает брак с производства.

Также мужчина рассказал, что владельцы других охотхозяйств предлагали ему работу, однако он отказывался, если узнавал, что животных в будущем планировали убивать. Помимо прочего, россиянин спасает барсуков от ловушек людей и строит зверям жилища.

«Мы любим лес, природу, животных... Приходится восстанавливать, тратиться на это. Круглый год мы в лесу при своем любимом деле: туда мы везем корма, а обратно мусор, который люди оставляют в лесу после себя», — поделился Захаров.

Ранее в марте в Новосибирске волонтеры и специалисты Минприроды спасли косулю, которая пострадала от нападения бродячих собак. Сообщалось, что раненое и ослабевшее животное обнаружили на территории Заельцовского парка.

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Дарья Рыбак
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