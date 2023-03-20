В Новосибирске спасли раненую косулю

Пострадавшую от нападения бродячих собак косулю спасли в Новосибирске

В Новосибирске волонтеры и специалисты Минприроды спасли косулю, которая пострадала от нападения бродячих собак. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минприроды региона.

Как пояснили в ведомстве, раненое и ослабевшее животное обнаружили на территории Заельцовского парка. «На место выехал госинспектор отдела охраны животного мира министерства Константин Спольник, привлекший специалиста управления ветеринарии по Новосибирской области Владимира Гоппе», — рассказали в Минприроды.

К моменту прибытия на место специалистов косулю уже отловили зоозащитники. Животное доставили к ветеринарам, которые обработали раны и укусы, полученные косулей в результате нападения собак.

В настоящее время животное находится на передержке в Новосибирском зоопарке имени Шило. Когда косуля поправится, ее выпустят на волю.

