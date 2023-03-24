Польские шахтеры принесли гроб с портретом Греты Тунберг к зданию ЕС

Шахтеры принесли гроб с портретом экоактивистки Греты Тунберг к зданию ЕС в Варшаве

В польской столице Варшаве прошла акция протеста, во время которой сотни шахтеров принесли к зданию Евросоюза гроб с портретами шведской экоактивистки Греты Тунберг и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает издание «МК».

Причиной проведения акции стала директива ЕС, направленная на сокращение выбросов метана. Данная мера может обернуться потерей работы для многих шахтеров.

В протесте приняли участие около 300 работников шахт. Собравшиеся в центре столицы Польши противники решения ЕС скандировали слово «воры», а также использовали дымовые шашки и сирены для привлечения внимания. Движение на ближайших к месту прохождения акции улицах было перекрыто.

В марте Грету Тунберг задержали во время протеста в норвежском городе Осло. Экоактивистка вместе с другими участниками демонстрации выступила против строительства ветряной электростанции на оленьих пастбищах на территории саами — коренного народа Норвегии. В ходе акции активисты заблокировали вход в Министерство финансов.