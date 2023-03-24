Популярная актриса в мини-платье показала результат похудения на 18 килограммов

Актриса Минди Калинг в мини-платье показала результат похудения на 18 килограммов

Американская актриса Минди Калинг показала результат похудения, появившись в Белом доме в откровенном наряде. Снимки публикует портал Page Six.

43-летняя популярная комедиантка встретилась с президентом США Джо Байденом, который преподнес ей Национальную медаль искусств. Фотографы запечатлели знаменитость в фиолетовом мини-платье с коротким рукавом бренда Monique Lhuillier и туфлях на высоком каблуке того же цвета. Из аксессуаров на ней были часы и браслет со множеством бриллиантов.

При этом волосы телезвезды стилисты распустили, а визажисты нанесли ей макияж в нюдовых оттенках. Известно, что Калинг появилась на мероприятии после трансформации — за несколько месяцев в общей сложности актриса сбросила 18 килограммов. На встречу с американским лидером она также привела пятилетнюю дочь Кэтрин Свати.

Об изменениях во внешности Калинг впервые заговорили в начале марта, когда она пришла на кинопремию «Оскар». Тогда ее сфотографировали в белом кастомном платье бренда Giuseppe Zanotti с полупрозрачным корсетным верхом и открытыми плечами.