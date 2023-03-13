Популярная актриса показала результат похудения на 18 килограммов на «Оскаре»

Актриса Минди Калинг показала результат похудения на 18 килограммов на «Оскаре»

Американская актриса Минди Калинг показала результат похудения, появившись на кинопремии «Оскар» в откровенном наряде. Снимки публикует портал Page Six.

43-летняя популярная комедиантка посетила церемонию награждения в белом кастомном платье бренда Giuseppe Zanotti с полупрозрачным корсетным верхом и открытыми плечами. Стилисты сделали телезвезде укладку с эффектом мокрых волос, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes. Вдобавок она надела массивные серьги с бриллиантами и другими драгоценными камнями.

Известно, что Калинг появилась на мероприятии после трансформации — за несколько месяцев в общей сложности актриса сбросила 18 килограммов.

Ранее в марте Эмили Ратаковски пришла на афтепати «Оскара» в прозрачном наряде. Модель запечатлели в серебристом платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом обнаженную грудь манекенщицы прикрывал орнамент, выполненный в виде блестящей шнуровки.

Церемония вручения «Оскара» прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.