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17:34, 13 марта 2023Ценности

Популярная актриса показала результат похудения на 18 килограммов на «Оскаре»

Актриса Минди Калинг показала результат похудения на 18 килограммов на «Оскаре»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Американская актриса Минди Калинг показала результат похудения, появившись на кинопремии «Оскар» в откровенном наряде. Снимки публикует портал Page Six.

43-летняя популярная комедиантка посетила церемонию награждения в белом кастомном платье бренда Giuseppe Zanotti с полупрозрачным корсетным верхом и открытыми плечами. Стилисты сделали телезвезде укладку с эффектом мокрых волос, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes. Вдобавок она надела массивные серьги с бриллиантами и другими драгоценными камнями.

Известно, что Калинг появилась на мероприятии после трансформации — за несколько месяцев в общей сложности актриса сбросила 18 килограммов.

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Ранее в марте Эмили Ратаковски пришла на афтепати «Оскара» в прозрачном наряде. Модель запечатлели в серебристом платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом обнаженную грудь манекенщицы прикрывал орнамент, выполненный в виде блестящей шнуровки.

Церемония вручения «Оскара» прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.

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Майя Пономаренко
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