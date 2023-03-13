Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:24, 13 марта 2023Ценности

Эмили Ратаковски появилась на афтепати «Оскара» в прозрачном платье

Модель Эмили Ратаковски появилась на афтепати «Оскара» в прозрачном серебристом платье

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски появилась на афтепати кинопремии «Оскар» в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

31-летняя знаменитость посетила вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз в серебристом платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом обнаженную грудь манекенщицы прикрывал орнамент, выполненный в виде блестящей шнуровки. Волосы бизнесвумен собрали в гладкий пучок, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Помимо Ратаковски, на мероприятии присутствовали актрисы Дженнифер Кулидж, Кейт Хадсон, Джессика Альба и Оливия Уайлд, модели Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, а также актеры Педро Паскаль, Майкл Би. Джордан и другие звезды.

Ранее в марте Эмили Ратаковски обругали в сети из-за цветка вместо топа на голой груди. Модель появилась на показе испанского бренда Loewe в рамках Недели моды в Париже в широких черных брюках, прикрыв голую грудь огромным искусственным цветком антуриума вместо топа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Названы потенциальные исполнители диверсии на «Северных потоках»
Мэр Донецка указал на осознание Киевом последствий отключения воды в ДНР
Россиянам подсказали эффективный способ сэкономить на летнем отпуске
51-летняя Лера Кудрявцева раскрыла секрет моложавой внешности
Вице-премьер Украины не согласилась с утверждением о нехватке солдат
Появились подробности о замеченном в Новой Москве летательном аппарате
Сбер предупредил о росте связанного с «изменой Родине» мошенничества
Стало известно об изменении состояния Романа Костомарова
В российском регионе выявили новые случаи тропической лихорадки
Назван срок схода снега в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.