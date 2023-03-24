В Белоруссии приведут в готовность подразделение мехбригады

Минобороны Белоруссии приведет в готовность подразделение 120-й отдельной мехбригады

Одно из подразделений материального обеспечения 120-й отдельной механизированной бригады приводят в готовность, также запланировано снятие военной и специальной техники с хранения с последующим совершением марша в назначенный район. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня одно из подразделений материального обеспечения 120-й отдельной механизированной бригады приводится в готовность к выполнению задач по предназначению», — сказано в сообщении. В Минобороны республики уточнили, что после снятия вооружения с хранения будет совершен марш в назначенный район.

Ранее белорусское оборонное ведомство сообщило о создании нового зенитного ракетного полка. Министерство заявило, что при его формировании уделялось особое внимание созданию современной военной инфраструктуры, учебно-материальной базы и оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава.