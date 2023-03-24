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19:13, 24 марта 2023Культура

Калягин высказался об уехавших из России артистах

Народный артист, режиссер Александр Калягин высказался об уехавших из России артистах

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин высказался об артистах, покинувших за последний год страну. Его слова приводят «Аргументы и факты».

«Кто-то пишет, что уехали лучшие. Но... лучшие остались работать. Это те, кто понимает, что такое Отечество и что такое Родина. Они ставят спектакли, пишут пьесы», — заявил Калягин, подчеркнув, что санкции, действующие против РФ, направлены и против ее культуры. По его мнению, это является несправедливым по отношению к зарубежной аудитории российской культуры.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев озвучил причины возвращения покинувших Россию артистов. Как утверждает политик, исполнители, покинувшие страну, недостаточно востребованы в других государствах. «Я абсолютно уверен, что для 99,9 процента в периоде этих людей — у них там нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители?» — посетовал Медведев.

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Сергей Равин
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