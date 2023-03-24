Народный артист, режиссер Александр Калягин высказался об уехавших из России артистах

Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин высказался об артистах, покинувших за последний год страну. Его слова приводят «Аргументы и факты».

«Кто-то пишет, что уехали лучшие. Но... лучшие остались работать. Это те, кто понимает, что такое Отечество и что такое Родина. Они ставят спектакли, пишут пьесы», — заявил Калягин, подчеркнув, что санкции, действующие против РФ, направлены и против ее культуры. По его мнению, это является несправедливым по отношению к зарубежной аудитории российской культуры.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев озвучил причины возвращения покинувших Россию артистов. Как утверждает политик, исполнители, покинувшие страну, недостаточно востребованы в других государствах. «Я абсолютно уверен, что для 99,9 процента в периоде этих людей — у них там нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители?» — посетовал Медведев.