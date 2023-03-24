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14:04, 24 марта 2023Бывший СССР

Монахи получили предписание о выселении из корпуса Киево-Печерской лавры

УПЦ заявила, что монахи получили предписание о выселении из корпуса Киево-Печерской лавры

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Монахи получили от национального заповедника «Киево-Печерская лавра» предписание о выселении из корпуса монастыря №34. Об этом сообщил его наместник митрополит Павел, пишет украинское издание «Страна.ua».

По словам митрополита, пока что никто не намерен выселяться не только из корпуса, но со всей территории лавры.

«Потому что нет указаний, разрывов договоров Кабинета министров, не указания президента. Кто такой директор музея и министр культуры? Те же самые простые люди, как и мы, должны исполнять закон государства», — заявил он.

Наместник монастыря также обратился к властям с просьбой «положить преграждение злу министерства культуры и и.о. директора музея».

Ранее митрополит Павел призвал верующих прийти на территорию лавры, чтобы защищать святыню вместе с духовенством. При этом он подчеркнул, что они не должны уподобляться «горе-политикам» и использовать зажигательные смеси или камни.

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Алевтина Запольская
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