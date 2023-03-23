Верующих призвали прийти в Киево-Печерскую лавру для ее защиты

Наместник Киево-Печерской лавры призвал верующих прийти в обитель для молитвы и ее защиты

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел призвал православных верующих Украины собраться на территории монастыря для защиты святыни вместе с духовенством. Об этом митрополит сказал в обращении, опубликованном на YouTube-канале лавры.

«Я вас всех призываю к молитве, приходите на территорию лавры — и будете видеть, что делают безбожные мучители», — заявил митрополит.

Он также отметил, что совместная молитва станет ответом на обвинения в сдаче «обители без боя». Павел призвал верующих «не уподобляться горе-политикам», не использовать зажигательные смеси и камни, но уточнил, что «не может гарантировать безопасность» пришедшим из-за возможных провокаций.

Ранее митрополит Павел заявил, что монахи не смогут покинуть территорию лавры, потому что там остается их имущество, и они «не намерены ничего оставлять».

Как стало известно 10 марта, администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» обязала монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 29 марта. В УПЦ такие требования назвали ультиматумом и отказались покидать лавру.