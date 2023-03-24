Политолог допустил превращение санкций ЕС в репрессии

Политолог Марков предупредил о риске превращения санкций ЕС в репрессии

Западные санкции в отношении России еще не закончились, до сих пор осталось большое количество сфер, где могут быть введены ограничения. Кроме того, с течением времени санкции могут становиться все более репрессивными в отношении граждан России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Сергей Марков.

«Санкции будут вводиться и дальше, просто сейчас они идут по принципу уточнения. Раньше они принимались широким фронтом, теперь необходимо посмотреть, как они работают. Если западные политики видят, что по каким-то причинам ограничения не достаточно эффективны, они проводят небольшие санкционные решения. То есть, сейчас работа ориентирована на то, чтобы уточнить прошлые ограничения», — считает политолог.

Он подчеркнул, что все еще остается много сфер, где могут быть введены санкции: страны запада внимательно изучают, какие товары ввозит Россия и могут ввести запрет на их продажу российским импортерам.

«Постепенно санкции будут превращаться в политические репрессии против граждан, бизнеса, — считает Марков. — Кроме того, сейчас Россия создает параллельную инфраструктуру глобальной торговли, так что у Запада появляются новые потенциальные объекты санкционного давления».

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что ЕС не обсуждает введение новых санкций против России. При этом он добавил, что сейчас идет речь о выполнении уже введенных ограничений.