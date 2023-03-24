Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:50, 24 марта 2023Мир

Политолог допустил превращение санкций ЕС в репрессии

Политолог Марков предупредил о риске превращения санкций ЕС в репрессии
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Западные санкции в отношении России еще не закончились, до сих пор осталось большое количество сфер, где могут быть введены ограничения. Кроме того, с течением времени санкции могут становиться все более репрессивными в отношении граждан России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Сергей Марков.

«Санкции будут вводиться и дальше, просто сейчас они идут по принципу уточнения. Раньше они принимались широким фронтом, теперь необходимо посмотреть, как они работают. Если западные политики видят, что по каким-то причинам ограничения не достаточно эффективны, они проводят небольшие санкционные решения. То есть, сейчас работа ориентирована на то, чтобы уточнить прошлые ограничения», — считает политолог.

Он подчеркнул, что все еще остается много сфер, где могут быть введены санкции: страны запада внимательно изучают, какие товары ввозит Россия и могут ввести запрет на их продажу российским импортерам.

«Постепенно санкции будут превращаться в политические репрессии против граждан, бизнеса, — считает Марков. — Кроме того, сейчас Россия создает параллельную инфраструктуру глобальной торговли, так что у Запада появляются новые потенциальные объекты санкционного давления».

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что ЕС не обсуждает введение новых санкций против России. При этом он добавил, что сейчас идет речь о выполнении уже введенных ограничений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США допустили растущие потери ВСУ
Грузинский боец UFC показал травмированную перед боем с Яном руку
Россияне получили уникальные технологии для контента
Суд отложил слушания по жалобе на приговор покинувшего Россию инвестора Калви
Пьяная россиянка родила сразу после смертельного ДТП
Аргентинский защитник клуба РПЛ объяснил решение остаться в России
Сын Стивена Сигала стал гражданином России
Стало известно о новой функции WhatsApp
В московской школе отреагировали на видео с «изнасилованием» четвероклассника
Захарова спросила Макрона о поставках оружия протестующим французам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.