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15:42, 24 марта 2023Россия

Российский школьник получил две двойки и покончил с собой

В Свердловской области восьмиклассник получил две двойки и покончил с собой

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Свердловской области восьмиклассник покончил с собой в день рождения матери. До этого школьник получил две двойки, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам учителей, мальчик пришел в школу в хорошем настроении. Однако после третьего урока он внезапно ушел с занятий. В подъезде своего дома он написал прощальное письмо матери.

При попытке самоубийства школьник получил серьезные травмы, его госпитализировали. Врачи около часа боролись за жизнь впавшего в кому мальчика, но несмотря на их усилия подросток скончался.

Родные мальчика и педагоги не понимают, что могло подтолкнуть ребенка к суициду. Учителя отмечают, что серьезных оснований переживать за свою успеваемость у восьмиклассника не было. Ему даже не высказывали претензий из-за полученных двоек, заверили они.

В начале марте 18-летнего молодого человека нашли мертвым под окнами одной из петербургских многоэтажек. Позже удалось выяснить, что незадолго до случившегося он расстался с девушкой.

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Алан Босиков
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