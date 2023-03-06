Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 6 марта 2023Россия

18-летнего парня нашли мертвым под окнами многоэтажки в Петербурге

В Петербурге 18-летнего парня нашли мертвым под окнами многоэтажки после ссоры с девушкой

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 18-летнего молодого человека нашли мертвым под окнами многоэтажного дома на проспекте Ударников после ссоры с девушкой, сообщает издание «Фонтанка».

Тело парня заметили прохожие в понедельник, 6 марта. Позже выяснилось, что незадолго до происшествия россиянин поругался со своей возлюбленной.

Сотрудники полиции уже организовали проверку, чтобы выяснить другие обстоятельства случившегося.

20 февраля сообщалось, что в поселке Северный на северо-востоке Москвы нашли мертвым 13-летнего подростка-инвалида возле одного из жилых домов. На теле следователи заметили травмы, позволившие предположить, что ребенок совершил самоубийство.

До этого на юге Москвы обнаружили тело 16-летнего подростка. Незадолго до этого школьник отпросился у матери на вечеринку в честь дня рождения друга, однако та заявила, что ее сын должен вернуться домой до 21:00. В ответ подросток сказал, что все его друзья уже употребляют алкоголь. Мальчик покинул квартиру, позже его нашли мертвым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила покушение СБУ на главу группы компаний «Царьград» Малофеева
На Украине усомнились в необходимости срочной службы в республике
Мину-растяжку на основе боевой гранаты обнаружили на двери подъезда в Москве
Россияне бросились брать один тип ипотеки по новым условиям
Двое детей погибли при лобовом столкновении автомобилей на российской трассе
18-летнего парня нашли мертвым под окнами многоэтажки в Петербурге
Седокова ответила на критику своей внешности в сети словами «я жирная»
ФСБ задержала россиянина за контрабанду леса на 280 миллионов рублей
В Иране высказались о закупках российских ЗРК С-400
В парламенте Грузии произошла драка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.