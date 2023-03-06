18-летнего парня нашли мертвым под окнами многоэтажки в Петербурге

В Петербурге 18-летнего парня нашли мертвым под окнами многоэтажки после ссоры с девушкой

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 18-летнего молодого человека нашли мертвым под окнами многоэтажного дома на проспекте Ударников после ссоры с девушкой, сообщает издание «Фонтанка».

Тело парня заметили прохожие в понедельник, 6 марта. Позже выяснилось, что незадолго до происшествия россиянин поругался со своей возлюбленной.

Сотрудники полиции уже организовали проверку, чтобы выяснить другие обстоятельства случившегося.

20 февраля сообщалось, что в поселке Северный на северо-востоке Москвы нашли мертвым 13-летнего подростка-инвалида возле одного из жилых домов. На теле следователи заметили травмы, позволившие предположить, что ребенок совершил самоубийство.

До этого на юге Москвы обнаружили тело 16-летнего подростка. Незадолго до этого школьник отпросился у матери на вечеринку в честь дня рождения друга, однако та заявила, что ее сын должен вернуться домой до 21:00. В ответ подросток сказал, что все его друзья уже употребляют алкоголь. Мальчик покинул квартиру, позже его нашли мертвым.