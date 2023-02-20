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10:49, 20 февраля 2023Россия

13-летнего подростка-инвалида нашли мертвым возле дома в Москве

MK.RU: 13-летнего подростка-инвалида нашли мертвым возле дома на северо-востоке Москвы

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В поселке Северный на северо-востоке Москвы, возле одного из жилых домов, нашли мертвым 13-летнего подростка-инвалида. Об этом сообщается на сайте MK.RU.

Мать ребенка пояснила, что он страдал аутизмом и умственной отсталостью. По ее словам, подросток отличался гиперактивностью и иногда неадекватно воспринимал окружающую реальность. На теле следователи заметили травмы, позволившие предположить, что ребенок совершил самоубийство.

10 февраля сообщалось, что на юге Москвы нашли тело 16-летнего подростка. Незадолго до этого школьник отпросился у матери на вечеринку в честь дня рождения друга, однако та заявила, что ее сын должен вернуться домой до 21:00. В ответ подросток заявил, что все его друзья уже употребляют алкоголь. Мальчик покинул квартиру, после чего его труп обнаружили на улице прохожие.

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Анна Щербакова
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