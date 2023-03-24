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08:10, 24 марта 2023Россия

Медведев прокомментировал сроки спецоперации на Украине

Медведев отказался говорить о сроках спецоперации на Украине и призвал не забегать вперед
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Reuters

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на вопрос о возможных сроках окончания специальной военной операции на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Медведев назвал некорректным вопрос о сроках завершения спецоперации и отказался комментировать его. «Не будем забегать вперед», — призвал он

Зампред Совбеза добавил, что оценивать ход и сроки спецоперации может только Верховный главнокомандующий. «По понятным причинам, здесь очень много факторов», — заключил он.

Ранее Медведев назвал Украину частью России. По его мнению, Москва вынуждена считаться с «выдуманными границами» тех территорий, которые принадлежали Российской империи с исконно русским населением. Медведев подчеркнул, что некоторыми странами и политическими блоками договариваться бессмысленно.

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Марина Совина
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