Медведев прокомментировал сроки спецоперации на Украине

Медведев отказался говорить о сроках спецоперации на Украине и призвал не забегать вперед

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на вопрос о возможных сроках окончания специальной военной операции на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Медведев назвал некорректным вопрос о сроках завершения спецоперации и отказался комментировать его. «Не будем забегать вперед», — призвал он

Зампред Совбеза добавил, что оценивать ход и сроки спецоперации может только Верховный главнокомандующий. «По понятным причинам, здесь очень много факторов», — заключил он.

Ранее Медведев назвал Украину частью России. По его мнению, Москва вынуждена считаться с «выдуманными границами» тех территорий, которые принадлежали Российской империи с исконно русским населением. Медведев подчеркнул, что некоторыми странами и политическими блоками договариваться бессмысленно.